Судебные приставы Пермского края арестовали имущества на сумму около 900 млн руб. От продажи конфискованной за долги собственности удалось выручить 245 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба УФССП

За шесть месяцев 2021 года судебные приставы Пермского края арестовали имущества на сумму около 900 млн руб. От продажи конфискованной за долги собственности удалось выручить 245 млн руб. Это менее 30% от общей стоимости. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Дополнительно взыскателям передано в счёт погашения долга не реализованное в принудительном порядке имущество на сумму 260 млн руб.

Самым дорогим арестованным имуществом в 2021 году стало 2-этажное здание детского сада, его цена — 51 млн руб.

В рейтинге необычного имущества, отнятого за долги, значится залоговый крупный рогатый скот, оценённый в 44 млн руб., и бриллиант нежно-зелёного цвета весом почти в 2 карата с примерной стоимостью 3 млн руб.

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