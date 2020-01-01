Жители Прикамья оформили ипотечные кредиты через цифровой кабинет на сайте ВТБ на 1,7 млрд руб.
Сервис был запущен около года назад, за это время им воспользовались более 850 клиентов ВТБ в Пермском крае. Цифровой кабинет позволяет получить жилищный кредит всего лишь с одним посещением офиса — для финального подписания документов и проведения сделки. Все остальные процедуры проходят в режиме онлайн.
Через личный кабинет заёмщика можно в любое время отслеживать статус рассмотрения заявки, а также консультироваться по всем вопросам в чате с сотрудником банка. При оформлении ипотеки через сайт банка клиенты получают дисконт «Цифровой бонус» — скидку в размере 0,3 п. п. от базовой ставки по кредиту.
Услуга становится всё более популярной в Прикамье: за семь месяцев 2021 года количество сделок, совершённых с использованием цифрового кабинета, выросло в три раза. Общий объём жилищных займов, которые клиенты ВТБ в регионе получили, подав заявку через сайт банка, приблизился к 1,7 млрд руб.
«Мы стремимся делать наши продукты выгодными и удобными в том числе в цифровом формате, — отметил управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников. — Сейчас набирает популярность обновлённая госпрограмма ипотеки для семей с детьми: ведь теперь приобрести недвижимость по ней могут семьи и с одним ребёнком. Ставка по кредиту или рефинансированию ипотеки другого банка в ВТБ составляет 5%. С июля, когда программа начала действовать на новых условиях, почти 50 семей в Прикамье оформили в нашем банке льготные кредиты на 138,7 млн руб.».
Напомним, что всего клиенты ВТБ в Пермском крае за семь месяцев провели 4,7 тыс. ипотечных сделок на 9,8 млрд руб., что на 23% выше результата аналогичного периода 2020 года.
Источник: пресс-служба ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае. Банк ВТБ (ПАО).
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