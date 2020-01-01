Жители Прикамья оформили ипотечные кредиты через цифровой кабинет на сайте ВТБ на 1,7 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Сервис был запущен около года назад, за это время им воспользовались более 850 клиентов ВТБ в Пермском крае. Цифровой кабинет позволяет получить жилищный кредит всего лишь с одним посещением офиса — для финального подписания документов и проведения сделки. Все остальные процедуры проходят в режиме онлайн.

Через личный кабинет заёмщика можно в любое время отслеживать статус рассмотрения заявки, а также консультироваться по всем вопросам в чате с сотрудником банка. При оформлении ипотеки через сайт банка клиенты получают дисконт «Цифровой бонус» — скидку в размере 0,3 п. п. от базовой ставки по кредиту.

Услуга становится всё более популярной в Прикамье: за семь месяцев 2021 года количество сделок, совершённых с использованием цифрового кабинета, выросло в три раза. Общий объём жилищных займов, которые клиенты ВТБ в регионе получили, подав заявку через сайт банка, приблизился к 1,7 млрд руб.

«Мы стремимся делать наши продукты выгодными и удобными в том числе в цифровом формате, — отметил управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников. — Сейчас набирает популярность обновлённая госпрограмма ипотеки для семей с детьми: ведь теперь приобрести недвижимость по ней могут семьи и с одним ребёнком. Ставка по кредиту или рефинансированию ипотеки другого банка в ВТБ составляет 5%. С июля, когда программа начала действовать на новых условиях, почти 50 семей в Прикамье оформили в нашем банке льготные кредиты на 138,7 млн руб.».

Напомним, что всего клиенты ВТБ в Пермском крае за семь месяцев провели 4,7 тыс. ипотечных сделок на 9,8 млрд руб., что на 23% выше результата аналогичного периода 2020 года.

Источник: пресс-служба ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае. Банк ВТБ (ПАО).

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