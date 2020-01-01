Объявлен конкурс по выбору подрядчика для реконструкции причалов речного вокзала Перми Победитель аукциона приступит к реализации проекта осенью Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба правительства Пермского края

Управлением автомобильных дорог и транспорта Пермского края объявлен конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту пассажирских причалов речного вокзала Перми. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техзаданию подрядчик должен выполнить полную реконструкцию части привокзальной площади с арт-объектом «Счастье не за горами», уложить на нижней части причального комплекса гранитную плитку, обновить асфальтобетонное покрытие на верхнем уровне, заменить плиты берегоукрепления на всём протяжении причала, установить 51 опору наружного освещения, отремонтировать пролётные строения верхнего уровня и провести восстановительные работы причальной стенки и бетонных сооружений для швартовки судов.

Цена контракта — 405,4 млн руб. Подрядчик должен приступить к работам осенью 2021 года.

Добавим, что с момента строительства в 60-х годах прошлого века площадь у вокзала и причальный комплекс ни разу капитально не ремонтировались.

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