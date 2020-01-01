Олеся Максименко В муниципалитетах Прикамья коронавирус вновь пошёл на взлёт Новые заболевшие обнаружены в 27 территориях Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

Наибольшее количество заболевших коронавирусом в Пермском крае выявлено в столице региона — 216 случаев. В Краснокамском городском округе — 50 заражённых, в Чусовском городском округе — 41.

Также 20 диагнозов COVID-19 поставлено в Лысьвенском городском округе, 19 — в Чердынском, 18 — в Чернушинском. В Верещагинском, Горнозаводском и Соликамском городских округах выявлено по 13 случаев, в Березниках — 12, в Сивинском муниципальном округе — 11, в Большесосновском муниципальном районе — 10.

В Кунгурском муниципальном районе, Нытвенском и Очёрском городских округах — по шесть инфицированных, в Добрянском городском округе — пять, в Губахе — четыре, в Пермском муниципальном районе — три.

В Ильинском городском округе, Кудымкаре, Кунгуре, Чайковском, Бардымском, Берёзовском, Карагайском, Кишертском и Куединском муниципальных округах диагностировано по одному случаю заражения COVID-19.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.