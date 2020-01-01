В Пермском крае под колёсами поезда погиб мужчина Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 17 августа, в 15:43 на 1558-м км 10-го пикета перегона ст. Кишерть — ст. Шумково произошло смертельное железнодорожное травмирование грузовым поездом мужчины, об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

От полученных травм пострадавший, чья личность ещё устанавливается, скончался.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится доследственная проверка.

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