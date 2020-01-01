Анна Брюханова Федеральные эксперты тестируют в Прикамье систему оказания медпомощи пациентам с COVID-19 На этой неделе специалисты проинспектируют больницы Перми, Березников и Соликамска Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Бригада экспертов федеральных медицинских центров проверяет в Пермском крае систему оказания медпомощи пациентам с подтверждённым диагнозом COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Специалисты изучат весь путь пациента с момента вызова врача при появлении первых симптомов COVID-19 или его визита в поликлинику до госпитализации и выписки из стационара и дадут рекомендации.

В период с 11 по 15 августа были проверены больница им. Гринберга, Пермский кардиодиспансер, Краевой госпиталь для ветеранов войн, КМСЧ № 1, а также Чайковская центральная горбольница.

На этой неделе специалисты дадут оценку таким учреждениям, как Краевая клиническая больница, Городская клиническая больница Свердловского района, Краевая детская клиническая больница, а также больницам Березников и Соликамска.

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