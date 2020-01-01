Умные технологии будут внедряться в 18 отраслей экономики Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел заседание Координационного совета по развитию цифровой экономики. О содержании и итогах встречи сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Члены совета и приглашённые обсудили проекты внедрения информтехнологий в различных сферах жизни края. Данные планы помогут сделать прозрачнее государственные и муниципальные процессы, упростят жителям решение многих задач, сделают жизнь комфортнее и безопаснее, позволят использовать достижения науки на благо людей.

Самым важным вопросом встречи стало рассмотрение Стратегии цифровой трансформации региона до 2024 года.

Как напомнил глава Прикамья, разработка и утверждение данного документа в срок до 1 сентября всеми регионами — поручение президента России.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Пермский край попал в число шести пилотных субъектов страны по разработке Стратегии цифровой трансформации. На сегодняшний день всю подготовительную работу мы уже фактически выполнили. Причем наш регион стал лидером по количеству отраслей, включенных в этот документ. Всего их 18 вместо обязательных семи. Мы приняли принципиально важное для себя решение, что помимо прочего цифровизация должна охватить такие сферы, как торговля и предпринимательство, экология и природопользование, физическая культура и спорт, промышленность, сельское хозяйство, культура, энергетическая инфраструктура, массовые коммуникации и СМИ, информационные технологии, туризм и молодежная политика.

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