Елена Синица В Индустриальном районе Перми из-за нарушений закрыли мини-отель Он располагается на цокольном этаже жилого дома Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: УФССП России по Пермскому краю

В Перми судебные приставы закрыли мини-отель «Амалия», расположенный на цокольном этаже жилого дома. Гостиница находится в Индустриальном районе города по адресу ул. Леонова, 11а. Об этом сообщает «Рифей».

В ходе проверки выяснилось, что хостел работал с нарушениями требований законодательства, угрожающими жизни и здоровью людей. Сообщается, что прокурор района обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю с требованием запретить деятельность мини-отеля.





До вынесения окончательного решения по делу суд постановил приостановить эксплуатацию объекта.

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