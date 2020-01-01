Пять причин купить квартиру в ЖК «Салют» Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Задумывались о покупке новой квартиры, но до сих пор не решились? Расскажем, почему самое время сделать это сейчас и уже в ближайшее время отпраздновать новоселье: у нас есть как минимум пять причин того, почему квартира в ЖК «Салют» подойдёт именно вам!

Во-первых, скорая сдача дома — жилой комплекс «Салют» , 1 2 дом (Камская 2/4) уже готовится к приёму новосёлов. Степень готовности дома 96%: завершается отделка квартир и активно ведётся благоустройство территории. Не забывайте про выгоду покупки до сдачи дома: стоимость на квартиры после сдачи комплекса в эксплуатацию повышается примерно на 5–7%, и, покупая квартиру сейчас, вы можете существенно сэкономить.

Во-вторых, уникальные планировки: в ЖК «Салют» для любой семьи найдётся подходящая, ведь грамотное зонирование квартир обеспечивает не только личное пространство для каждого члена семьи, но и общие зоны для совместного досуга. Самые популярные квартиры нарасхват, ведь для семьи с детьми важно не только найти просторную квартиру с качественной отделкой, но и купить новое жильё с минимальным ожиданием.

PAN City Group

Так, в продаже осталась последняя трёхкомнатная квартира 62,2 кв. м: на площади в 62,2 кв. м размещены уютная кухня 9 кв. м, и три отдельные комнаты (9,6, 10,9 и 15,2 кв. м), вы сами выбираете их назначение — может быть, это отдельные спальни для детей, гостиная или же кабинет. Раздельный санузел обеспечит удобство всех членов семьи, а в просторной прихожей удачно разместится встроенный шкаф.

PAN City Group

Если у вас большая семья — идеальным решением для вас станет четырёхкомнатная квартира-студия 84,8 кв. м. Три отдельные спальни обеспечат максимум личного пространства каждому члену семьи, а просторная кухня-гостиная соберёт всех домочадцев за уютным семейным обедом. Два санузла, вместительная гардеробная, продуманные места для хранения в жилых комнатах, балкон и лоджия — эта квартира очарует вас своей вместительностью и функциональностью.

Торопитесь! Сейчас действует акция2 на данную планировку: вы можете получить выгоду 283 тыс. руб. при условии заключения договора долевого участия в срок до 25 августа и единовременной оплате.

Третья причина покупки квартиры в ЖК «Салют» — качественная отделка «под ключ» в нейтральных пастельных тонах, которая не только существенно сократит ваше время и финансовые затраты на обустройство нового жилья, но и органично впишется в любые дизайнерские решения.

Четвёртый аргумент «за» — это продуманные общественные пространства ЖК «Салют»: площадки для занятий спортом, подвижных игр и тихого отдыха, развитая инфраструктура района и вместительная парковка прямо рядом с домом. Первые этажи жилого комплекса займут кофейни и пекарни, магазины, салоны красоты и другие операторы услуг. В шаговой доступности от ЖК «Салют» — поликлиники и больницы, школы и детские сады.

Завершающим аргументом является льготная ипотека, в том числе предложения для семей с детьми, — это реальная возможность купить квартиру выгодно! Специалисты отдела продаж PAN City Group помогут вам с одобрением ипотеки по ставке от 5% годовых 3, оформив заявку прямо в офисе продаж. Кроме того, есть возможность оплатить часть необходимой суммы за счёт материнского капитала, что станет хорошим подспорьем.

Обычно квартиру в новостройке покупатель выбирает только на основании планировки, но мы предлагаем вам лично посетить строительную площадку ЖК «Салют» в любой удобный день и выбрать идеальную для вас квартиру, подобрать нужный вид из окна и оценить качество и характеристики отделки. Запишитесь на экскурсию по телефону 207-17-07 и выбирайте квартиру своей мечты!

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://salutdom.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market .

ЖК «Салют» — строящийся многоквартирный дом по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, д. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ , а также на сайте https://salutdom.ru/ .

2 Скидка в размере 5% предоставляется на квартиры в строящемся ЖК «Салют» по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, д. Кондратово, ул. Камская, 2/4. В акции участвуют квартиры, №120 (секция 2, 5-й этаж, площадь 31,7 кв. м, стоимость 2 564 895 руб. с учётом скидки 134 994 руб.), №112 (секция 2, 5-й этаж, площадь 60,2 кв. м, стоимость 4 040 302 руб. с учётом скидки 212 647 руб.), №19 (секция 1, 3-й этаж, площадь 84,8 кв. м, стоимость 5 387 369 руб. с учётом скидки 283 546 руб.). Скидка предоставляется при условии подписании ДДУ в срок до 25.08.2021 включительно при полной оплате цены договора в течение 5 дней с момента регистрации ДДУ.

3 Ставка предоставляется в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» на весь срок кредитования при личном и имущественном страховании. Заёмщики — граждане РФ, имеющие первого или последующих детей-граждан РФ, рождённых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022, либо заёмщики с ребёнком-инвалидом до 18 лет, рождённым не позднее 31.12.2022. Сумма кредита для МиМО, СПБ и ЛО — не более 12 млн руб., для остальных субъектов РФ — не более 6 млн руб. Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредита — от 1 до 30 лет. Условия действительны на 17.08.2021 г. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

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