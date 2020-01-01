Анна Брюханова В женской колонии в Березниках появилось общежитие для осуждённых В ближайшее время там также установят терминал для видеозвонков Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В исправительной колонии №28 краевого управления ФСИН открыли специальное общежитие для осуждённых, находящихся в трудовом отпуске. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю.

Согласно уголовно-исполнительному законодательству работающие осуждённые имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 12 рабочих дней. В новом общежитии одновременно могут пребывать до 23 осуждённых.

У осуждённых есть возможность посетить библиотеку и спортивный зал, а также просматривать художественные фильмы и телепередачи. На кухне размещены холодильник, электрический чайник, микроволновка и электрическая плита с духовым шкафом. В ванной комнате можно воспользоваться стиральными машинками и душевыми кабинами.

Для общения отпускников с родными и близкими в общежитии установлен таксофон, а в ближайшее время там появится терминал для видеозвонков.

Напомним, ИК-28 расположена в Березниках. На территории колонии размещено швейное предприятие, сейчас на производстве трудоустроено примерно 600 женщин — это 80% от всех осуждённых. В колонии выпускают любые виды спецодежды, трикотаж и постельное бельё. На территории исправительного учреждения имеется профессиональное училище, где осуждённые могут освоить профессии швеи и оператора швейного оборудования. Швейную продукцию приобретают предприятия не только в нашем регионе, но и за его пределами.

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