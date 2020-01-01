Олеся Максименко За сутки заболевшие COVID-19 выявлены в 23 муниципалитетах Прикамья Наибольшее количество заразившихся — жители Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

Из 477 новых случаев заражения коронавирусом в Прикамье за минувшие сутки 288 выявлено в краевой столице. Ещё 25 диагнозов COVID-19 поставлено жителям Добрянского городского округа, 23 — Бардымского муниципального округа.

Кроме того, 20 человек инфицированы в Лысьвенском городском округе, по 18 новых случаев заболевания — в Октябрьском городском округе и Чайковском, 14 — в Чусовском городском округе, 13 — в Чернушинском, 10 — в Осинском.

В Пермском муниципальном районе и Уинском муниципальном округе коронавирусом заразились по девять жителей, в Еловском муниципальном округе — шесть, в Частинском — пять.

В Куединском муниципальном округе и Нытвенском городском округе диагностировано по три случая заражения, в Берёзовском и Юсьвинском муниципальных округах, Горнозаводском, Краснокамском и Очёрском городских округах — по два, в Оханском городском округе, Гайнском и Юрлинском муниципальных округах — по одному.

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