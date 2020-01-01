40 лет «Азот» производит карбамид по итальянской технологии Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

40 лет исполнилось цеху карбамида филиала «Азот» компании «Уралхим». За это время произведено 14,8 млн тонн минеральных удобрений, сообщает пресс-служба предприятия.

В цехе карбамида работают 110 сотрудников, среди которых аппаратчики, машинисты, операторы, механики, энергетики. Его история началась в 1978 году. Тогда было принято решение о возведении крупнотоннажного агрегата производства карбамида по проекту итальянской фирмы Tecnimont, одного из мировых лидеров по строительству заводов в сфере газо- и нефтепереработки, нефтехимии и удобрений. 6 августа 1981 года цех выдал продукт, и «Азот» стал первым предприятием в стране, где производят карбамид по известной итальянской технологии.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Цеховой комплекс состоит из 15 объектов. Самый внушительный — грануляционная башня высотой 112 м — стал со временем символом завода. Самый большой склад на предприятии вместимостью 40 тыс. тонн товарной продукции также возвели в цехе карбамида. Только за последние несколько лет в цехе проведено много важных мероприятий: модернизирована котельная установка, заменён ротор на компрессоре 4-й ступени, испарители на ступенях дистилляции, установлен конденсатор на ступени конденсации и новый центробежный насос в отделении компрессии.

Константин Киселёв, заместитель главного инженера «Азота» по производству:

— Раньше цех выпускал 1200 тонн в сутки при проектной мощности 1500 тонн. Сегодня же его производительность стала выше на 400 тонн в сутки. Наращивание мощностей стало возможным за счёт серьёзных и последовательных финансовых вложений в производство и грамотной работы персонала цеха.

В планах на будущее — начать транспортировать карбамид в мягких контейнерах (МКР). Для этого на «Азоте» проводятся опытно-промышленные испытания новых антислеживателей. Сегодня в производстве используется внутренняя добавка. В планах — заменить её на поверхностную, которая увеличит возможности транспортировки карбамида и сохранит его свойства рассыпчатости в МКР. А самое главное, что при успешной реализации проекта будет увеличен объём применения продукта и, соответственно, расширены рынки сбыта. К примеру, карбамид можно будет использовать в животноводстве.

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