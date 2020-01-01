Анна Брюханова За год объём строительства объектов ИЖС в Пермском крае вырос на 35% Больше всего домов зарегистрировано в Пермском муниципальном округе Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

По данным на июль 2021 года, в Пермском крае за год построено 622 жилых дома на земельных участках ИЖС, а также личного подсобного хозяйства и блокированной застройки. Рост показателя составил 35 % к июлю 2020 года: тогда было построено 406 объектов индивидуального жилищного строительства. Одновременно выросло число жилых домов, построенных на участках для ведения садоводства (+ 30% к прошлому году). Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Пермскому краю.

Лидером рейтинга по застройке является Пермский муниципальный округ — там зарегистрировали 175 домов. На втором месте — Пермь, где построено 78 объектов. Далее в списке следуют Березниковский и Добрянский городские округа, а также Кунгур.

Вместе с тем, не было построено ни одного дома в Александровске, Губахе, Кизеле, Красновишерске и Кишерти.

Жители Перми и прилегающих территорий предпочитают строить двухэтажные дома из дерева, блоков и панелей. В сельских и удалённых районах (Елово, Березовка, Карагай, Куеда, Орда, Коми-округ) распространено одноэтажное строительство.





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