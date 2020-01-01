Елена Синица На Лысьвенском металлургическом заводе назначен новый гендиректор Прежний руководитель возглавил подразделение в Магнитогорске Поделиться Поделиться Твитнуть

Лысьвенский металлургический завод

Константин Долгановский

Новым гендиректором ООО «ММК-ЛМЗ» (Лысьвенский металлургический завод) назначен Алексей Кузнецов. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Отмечается, что Сергей Дубовский, ранее возглавлявший Лысьвенский метзавод, теперь назначен директором ОАО «ММК-Метиз» в Магнитогорске.





«Новые назначения связаны с реализацией Группой ПАО «ММК» масштабных инвестиционных проектов, направленных на совершенствование организационной структуры управления и дальнейшее повышение эффективности бизнес-процессов компаний, — говорит генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. — Уверен, что деловые качества и профессиональный опыт назначенных директоров позволят найти новые подходы и возможности для развития предприятий, входящих в Группу ММК».

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