Елена Синица В Перми уберут избыточные ограждения вдоль дорог На некоторых улицах к демонтажу уже приступили Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми началась инвентаризация всех мест, где установлены ограждения вдоль дорог. По её результатам те ограждения, которые не нужны для обеспечения безопасности, демонтируют. Об этом сообщает глава города Алексей Дёмкин в своём личном профиле в Instagram.

По словам мэра, в Перми вдоль дорог установлено почти 50 км ограждений, «зачастую большой необходимости в них нет, но того требовал ГОСТ».

Теперь же в законодательство внесли изменения, которые позволяют не устанавливать ограждения в ряде случаев.

В частности, их можно не делать, если между тротуаром и проезжей частью есть газон более 1 м или высажены кустарники.

Как сообщает Дёмкин, ограждения уже убрали на улицах Клименко от ул. Пермской до ул. Екатерининской, Газеты «Звезда» от ул. Пушкина до ул. Ленина, Ленина от Комсомольского проспекта до ул. Крисанова, Пушкина от ул. 25 Октября до ул. Сибирской.

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