На выборы в Пермском крае зарегистрированы 95,5% выдвинутых кандидатов Это рекорд в истории Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 13 августа, завершилась регистрация кандидатов и партий для участия в выборах 17–19 сентября 2021 года. Всего было выдвинуто 2009 кандидатов, зарегистрировано — 1839 (91,5% от общего количества заявившихся). Для сравнения: в 2016 году данный показатель составлял порядка 85%.

При этом количество отказов в регистрации кандидатам из-за судимостей, подписей и недостоверных/неполных комплектов документов по всем выборам в Пермском крае составило всего 4,5% (90 человек). Остальные кандидаты не сдали документы на регистрацию. Таким образом, количество зарегистрированных кандидатов среди тех, кто предоставил документы на регистрацию, составило 95,5%. Это самый высокий результат в новейшей истории региона, сообщил сегодня на заседании Общественной палаты глава крайизбиркома Игорь Вагин.

По итогам проверки документов на участие в выборах в Законодательное собрание были зарегистрированы списки всех 10 партий, которые выдвинули кандидатов. Из них пять собрали практически 55 тыс. подписей в свою поддержку. В итоге по партийным спискам был зарегистрирован 921 кандидат, то есть 100%.

«Десять из десяти — это один из лучших результатов по регионам», — подчеркнул Игорь Вагин. Процент брака в подписях, по его словам, составил 2–3%. «Рекордсменом» стали только «Новые люди» — 4,32%.

В целом на участие в выборах в Заксобрание было выдвинуто 1149 кандидатов. Из них 163 — по одномандатным округам, 986 — по партийным спискам. При этом 61 человек, включённый в списки, не предоставил документы на регистрацию. Это 19 кандидатов партии «Родина» и по 16 — у Партии пенсионеров и «Коммунистов России», 14 — у партии «Новые люди».

Что касается одномандатных округов, то было зарегистрировано 143 человека из 147, которые предоставили документы на регистрацию. Всего четырём было отказано (2,5%). Ещё 12 человек не сдали документы (в основном представители партии «Новые люди» и самовыдвиженцы), четыре утратили статус выдвинутых кандидатов. Кандидатов выдвинули шесть партий, ещё семь зарегистрированы как самовыдвиженцы.

Для сравнения: в 2016 году по спискам было зарегистрировано 504 человека от шести партий (70%), по округам — 135 одномандатников.

На 36 мандатов Пермской городской думы претендовали 497 человек: 159 — по 22 округам, 338 — по спискам. Списки выдвинули те же десять партий, и все прошли регистрацию.

Одномандатников выдвинули семь партий, 40 человек пошли на выборы как самовыдвиженцы. Зарегистрированы 123 человека. Отказано в регистрации 22 кандидатам (14%). Ещё 12 документы не сдали (опять же в основном «Новые люди»), два утратили статус выдвинутых кандидатов.

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