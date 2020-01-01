ВТБ нарастил розничное кредитование в Прикамье в 1,5 раза Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам первого полугодия 2021 года, ВТБ предоставил жителям Пермского края розничные кредиты на сумму 18,9 млрд руб., что почти в 1,5 раза превышает показатель за январь — июнь прошлого года. Объём розничных займов клиентов банка в Прикамье увеличился до 69,3 млрд руб. (+10%), а суммарный кредитный портфель по физическим и юридическим лицам — до 111,8 млрд руб. (+4%).

Наибольшим спросом в регионе пользовались нецелевые кредиты. Их объём выдач составил 9,7 млрд руб., что на 64% выше, чем год назад. На 20% выросли выдачи автокредитов — до 805 млн руб. за полгода. Кроме того, банк на 27% нарастил продажи ипотеки — более 4 тыс. пермских семей улучшили жилищные условия вместе с ВТБ, оформив кредиты на 8,4 млрд руб. В том числе 1,9 млрд руб. банк предоставил в июне, оказавшемся рекордным месяцем по выдачам в первом полугодии. Ипотечный портфель ВТБ в регионе вырос до 34,5 млрд руб. (+10%).

Растет объём средств, размещённых в ВТБ жителями и предприятиями Прикамья. По итогам полугодия, портфель привлечённых средств банка в регионе увеличился на 7%, до 107,8 млрд руб. В том числе 81,4 млрд руб. насчитывают вложения частных клиентов (+8%). Более половины из них приходится на сберегательные продукты и остатки на счетах — 45,8 млрд руб. Ещё 44% составляют инвестиционные продукты, интерес к которым в регионе продолжает динамично расти. За январь — июнь вложения пермяков в данные инструменты увеличились на 17%, до 35,6 млрд руб. Портфель привлечённых средств юридических лиц вырос на 4%, до 26,4 млрд руб., в том числе в среднем и малом бизнесе — на 3 %, до 18,3 млрд руб.

Владимир Стрельников, управляющий ВТБ в Пермском крае, прокомментировал: «Мы отмечаем в регионе высокий спрос на кредиты всех видов. Выгодные ставки мотивируют клиентов решать свои задачи с помощью средств банка, а также рефинансировать действующие кредиты. Ещё один важный фактор — цифровизация: сейчас как никогда легко подать заявку или даже оформить нужный продукт в режиме онлайн, и пермяки всё чаще пользуются этим. Для нас стратегически важно, чтобы каждый житель и предприниматель региона мог получить интересующие услуги в любом удобном канале, будь то офис банка или дистанционные сервисы».

Источник: пресс-служба ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае.

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