Экологи «Уралкалия» выпустили в Каму более 41 тыс. мальков стерляди Поделиться Поделиться Твитнуть

Экологи «Уралкалия» выпустили более 41 тыс. мальков стерляди в акваторию Камского водохранилища. Молодь рыбы была выращена в специализированном рыбоводном хозяйстве, сообщают в пресс-службе компании.

Выпуск рыбы в естественную среду обитания проводился под контролем комиссии, состоявшей из специалистов министерства природных ресурсов Пермского края, Средневолжского территориального управления Росрыболовства, Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод», а также Управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству.

Евгений Зыбин, директор по производству ПАО «Уралкалий»:

— Для компании «Уралкалий» важно вести производственную деятельность в соответствии с лучшими мировыми экологическими практиками в рамках реализации нашей ESG-стратегии. Как ответственный недропользователь мы бережно относимся к природным ресурсам, снижаем воздействие на окружающую среду за счёт внедрения новых технологий и повышения эффективности действующих производственных процессов.

«Уралкалий» реализует масштабный комплекс мероприятий, направленный на минимизацию воздействия на окружающую природную среду. Так, на рудниках увеличивается мощность гидрозакладочных комплексов для закладки шахтных пустот глинисто-солевыми шламами. В 2020 году в шахтные пустоты было заложено 20,5 млн тонн солеотходов. На рудоуправлениях компании функционирует система оборотного водоснабжения, это позволяет уменьшить объём водозабора. Компания реализует мероприятия по оптимизации энергопотребления, что минимизирует воздействие на окружающую среду в рамках глобальной углеродной инициативы. Ежегодно проводятся мероприятия по компенсации водных биоресурсов, что позволяет сохранить популяцию ценных пород рыб.

Стерлядь — рыба осетровых пород, занесённая в Красную книгу Пермского края. В период с 2015 по 2020 год специалисты «Уралкалия» выпустили в Камское водохранилище более 409 тыс. мальков стерляди и 13 тыс. мальков щуки.

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