Елена Синица В июле 2021 года прикамцам выдали 37,5 тыс. кредитов наличными Годом ранее кредитов выдали на 9,5 тыс. меньше Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июле россияне взяли 1,7 млн кредитов «наличными». Это на 34% больше, чем в июле 2020 года. Об этом сообщает «Объединённое кредитное бюро» (ОКБ).

По данным ОКБ, с января по июль 2021 года банки предоставили 10,7 млн кредитов. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.





Среди 30 регионов, в которых россияне в июле взяли больше всего кредитов наличными, наибольшее сокращение выдач по сравнению с июнем произошло в Татарстане (-6%), Кемеровской (-4%) и Тюменской областях (- 4%).





Напротив, наибольший рост выдач отмечен в Удмуртии (+3%), Свердловской (+3%) и Нижегородской (+4%) областях.





В Пермском крае за июль 2021 года наличными выдали 37,5 тыс. кредитов. За месяц этот показатель вырос на 0,1 тыс. (в июне 2021-го — 37,4 тыс.).





А вот по сравнению с июлем 2020 года число выданных кредитов возросло на 9,5 тыс. (июль 2020 года — 28 тыс. кредитов).

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