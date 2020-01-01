Елена Бардукова
Определён подрядчик для ремонта фасада Пермского педуниверситета
Победителем аукциона стало ООО «Пермстроймет+»
Подведены итоги аукциона на проведение ремонта первого (главного) корпуса Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, расположенного на ул. Сибирской, 24.
На конкурс была подана одна заявка — от ООО «Пермстроймет+», которое и было признано победителем тендера. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Компания предложила выполнить работы по начальной цене — 5,3 млн руб.
Согласно техзаданию подрядчик должен выполнить текущий ремонт фасада здания (капремонт), установить дверные блоки и ограждение балкона, отремонтировать четыре крыльца.
Все работы должны быть выполнены в течение 80 календарных дней с момента заключения контракта.
Первый корпус ПГГПУ является памятником истории и культуры «Здание, где на гуманитарном факультете Пермского университета работали Б.Д. Греков, М.В. Птуха, С.П. Обнорский, Л.А. Булаховский и др.»
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