Елена Бардукова Определён подрядчик для ремонта фасада Пермского педуниверситета Победителем аукциона стало ООО «Пермстроймет+» Поделиться Поделиться Твитнуть

Подведены итоги аукциона на проведение ремонта первого (главного) корпуса Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, расположенного на ул. Сибирской, 24.

На конкурс была подана одна заявка — от ООО «Пермстроймет+», которое и было признано победителем тендера. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Компания предложила выполнить работы по начальной цене — 5,3 млн руб.

Согласно техзаданию подрядчик должен выполнить текущий ремонт фасада здания (капремонт), установить дверные блоки и ограждение балкона, отремонтировать четыре крыльца.

Все работы должны быть выполнены в течение 80 календарных дней с момента заключения контракта.

Первый корпус ПГГПУ является памятником истории и культуры «Здание, где на гуманитарном факультете Пермского университета работали Б.Д. Греков, М.В. Птуха, С.П. Обнорский, Л.А. Булаховский и др.»

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.