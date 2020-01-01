Олеся Максименко Количество «заразившихся» муниципалитетов Прикамья за сутки не изменилось Заболевшие выявлены в 25 территориях региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки наибольшее количество инфицированных выявлено в Перми, Березниках и Кудымкаре — 227, 46 и 32 заболевших соответственно.

По 17 диагнозов COVID-19 поставлено в Пермском районе и Соликамском округе, по 15 — в Кудымкарском и Чернушинском округах, 14 — в Чусовском, 12 — в Добрянском, 11 — в Кочёвском.

По 10 заразившихся — в Гайнском и Горнозаводском округах, девять — в Юсьвинском, восемь — в Чердынском, по семь — в Юрлинском округе, Большесосновском и Кунгурском районах.

Кроме того, коронавирус диагностирован у пяти жителей Берёзовского округа, по двое инфицированных выявлено в Карагайском и Краснокамском округах, по одному — в Ординском, Очёрском, Верещагинском, Чайковском округах и Кунгуре.

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