Олеся Максименко С 16 августа в пяти районах Перми начнут отключать горячую воду На две недели без горячего водоснабжения останутся почти 300 домов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с подготовкой к отопительному сезону в краевой столице продолжаются отключения горячего водоснабжения.

С понедельника, 16 августа, на время проведения ремонтно-профилактических работ и гидравлических испытаний на тепловых сетях без горячей воды останутся почти 300 домов в Ленинском, Дзержинском, Свердловском, Индустриальном и Мотовилихинском районах Перми.

График отключения горячего водоснабжения и полный список адресов опубликованы на сайте Пермской сетевой компании.

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