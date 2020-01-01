Олеся Максименко На пожаре в Ординском округе погибли люди Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются Поделиться Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В 18:00 14 августа в ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о возгорании в Ординском муниципальном округе. В селе Красный Ясыл загорелся диван в доме по ул. Советская.

Как сообщают в пресс-службе краевого МЧС, площадь пожара составила 5 кв. м, есть погибшие и пострадавший. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются, сотрудники МЧС проводят проверку.

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