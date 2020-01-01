Олеся Максименко
На пожаре в Ординском округе погибли люди
Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются
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В 18:00 14 августа в ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о возгорании в Ординском муниципальном округе. В селе Красный Ясыл загорелся диван в доме по ул. Советская.
Как сообщают в пресс-службе краевого МЧС, площадь пожара составила 5 кв. м, есть погибшие и пострадавший. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются, сотрудники МЧС проводят проверку.
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