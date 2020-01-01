В Пермском крае клещи покусали 17206 человек Среди пострадавших — 2988 детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, в медицинские организации Прикамья с начала сезона обратились уже 17206 человек (в том числе 2988 детей), пострадавших от укусов клещей.

На клещевой энцефалит было исследовано 14108 паразитов (инфекция выявлена в 274 случаях), на иксодовый клещевой боррелиоз — 11481 клещей (4691).

По данным ведомства, в Пермском крае клещевым вирусным энцефалитом заболели 42 человека, а иксодовым клещевым боррелиозом — 85.

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