МКУ «Благоустройство Ленинского района» устранит нарушения, выявленные ОНФ по дорогам дорожного нацпроекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Члены регионального отделения Общенародного фронта в Пермском крае в рамках мониторинга дорог, отремонтированных по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2018-2020 годах, выявили ряд замечаний по объектам. По их данным, во время проверки объектов недочеты были выявлены на улицах Окулова, Петропавловская и Монастырская, сообщают в краевом минтрансе.

В МКУ «Благоустройство Ленинского района» пообещали устранить недочеты. Там рассказали, что специалистами МКУ уже был произведен объезд гарантийных объектов нацпроекта 2020 года, а именно ул.Окулова, ул.Петропавловская и ул.Монастырская.

«По итогам выезда был составлен акт гарантийного обследования, выявлены замечания. К примеру, наличие колейности на проезжей части по ул. Петропавловская перед перекрёстком с ул. Попова. Подрядной организации, выполнявшей ремонт (ООО «Атриум»), направлено письмо об устранении выявленых нарушений со сроком до 31 августа текущего года», — пояснили в МКУ.

Там также отметили, что по остальным недочетам, которые выявили члены ОНФ, также будут проведены выезды с составлением актов осмотра и фиксированием замечаний. После в адрес подрядных организаций будут направлены аналогичные письма с просьбой устранить недочеты в рамках гарантийных обязательств.



Отметим, национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Перми с 2019 года (до 2019 года — федеральный приоритетный проект). В текущем году в рамках нацпроекта будет отремонтировано более 100 км дорожного полотна на региональных трассах, в г. Перми, а также в трех муниципалитетах агломерации: Пермском районе, Краснокамском и Добрянском городских округах.

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