Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 13 по 15 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

13 августа в Краевой библиотеке им. Горького откроется выставка «Он любил всё огромное» (12+) к 150-летию Леонида Андреева. Наследие Леонида Андреева — слияние философского, мистического, страшного с повседневным и устоявшимся. Среди книг на выставке — сборники «Иуда Искариот» и «Оригинальный человек и другие рассказы», выполненные в ярких обложках и включающие в себя многочисленные рассказы.

13 августа с 09:00 на сайте Культура.РФ можно увидеть онлайн-трансляцию открытия геологической выставки «Пермь — Находка. Диалог морей» (6+).

13 августа в 12:00 Осинский краеведческий музей приглашает на лекцию «Осинская лесная дача» (0+). Участники посмотрят два короткометражных фильма: «Осинская лесная дача — жемчужина Прикамья» и «Красота Осинской лесной дачи», в игровой форме познакомятся с растениями Красной книги Осинской лесной дачи, а также выполнят задания «Собери мозаику» и «Найди растения».

13 август в 15:00 Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина приглашает в Летний Ретрокинозал (12+). В этот день будет показан фильм Киевской киностудии «Майская ночь» по одноименной повести Н. В. Гоголя.

13 августа в 22:30 на сайте Ö1 пройдёт трансляция концерта Венского симфонического оркестра (16+) с Зальцбургского фестиваля 2021. Дирижер — Инго Мецмахер.

14 августа в селе Пуксиб Косинского района пройдёт IV межмуниципальный фестиваль старинных ремесёл и традиций «Антураж вокруг пряжи» (0+).

14 и 15 августа в 12:00 АЭМ «Хохловка» приглашает на фольклорные посиделки (0+). Гости музея вместе с участницами фольклорного коллектива «Хохловки» разучат народные песни, которые бытовали на территории Пермского края — круговые, лирические, шуточные. Можно будет потанцевать и поиграть в настольные игры.

14 августа в 12:00 на сайте Культура.РФ пройдёт онлайн-трансляция первого тура XIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой (12+).

14 августа в 15:00 Theatre HD и «Кристалл IMAX» приглашают на показ документального фильма «Подсолнухи Ван Гога» (12+). Почему Ван Гог выбрал именно эти экзотические цветы? Когда они впервые появились в Европе и кто из мастеров европейского искусства изображал их до Ван Гога? О чём говорит со зрителями художник этими картинами и как интерпретация меняется от одной версии к другой? Что узнали реставраторы, когда изучили «Подсолнухи» в деталях? Чтобы выяснить ответы на все эти вопросы, съёмочная группа побывала не только в Амстердаме, но и в Лондоне, Токио, Филадельфии и Мюнхене.

15 августа в 14:00 Дом Мешкова приглашает на мастер-класс «Обвинская звезда. Вышивка тамбурным швом» (6+). Главным элементом обвинской росписи является «обвинская роза», восьмилепестковый цветок, напоминающим звезду, с туго закрученными спиралями в средине бутона. Создавать обвинскую розу участники мастер-класса будут не красками, а разноцветными нитками, тамбурным швом, одним из древнейших швов, который позволяет вышивать разнообразные красивые узоры.

15 августа в 14:03 на сайте Ö1 пройдёт трансляция концерта Венского симфонического оркестра (16+) с Зальцбургского фестиваля 2021. Дирижер — Риккардо Мути.

15 августа в 15:00 Theatre HD и «Кристалл IMAX» приглашают на показ легендарного спектакля театра Globe «Двенадцатая ночь» (16+) со Стивеном Фраем и Марком Райлэнсом в главных ролях.

До 31 августа на сайте Российской государственной библиотеки проходит онлайн-выставка «Мода XIX века» (12+) о способах самопрезентации, существовавших в XIX веке, и о том, как можно ими пользоваться сегодня.

Дом народного творчества «Губерния»

До 3 октября в ПДНТ «Губерния» проходит выставка Лидии Ерохиной «Космический хоровод и музыка народной росписи» (0+).

Ежедневно на сайте musicAeterna.org можно увидеть трансляцию оперы Моцарта «Дон Жуан» (18+). Спектакль, созданный командой во главе с режиссером Ромео Кастеллуччи и дирижером Теодором Курентзисом, открыл 26 июля основную программу Зальцбургского фестиваля.

Ежедневно на цифровой платформе Location Stories можно послушать документальный архив историй о городе, рассказанных его жителями и гостями (12+). У проекта есть Telegram-бот, через который любой желающий может записать и добавить свой рассказ.

Ежедневно на сайте ПДНТ «Губерния» можно послушать сказки Евдокии Никитичны Трясциной (0+). Сборник посвящён сказочному репертуару исполнительницы из села Русский Сарс Октябрьского района Пермского края.

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