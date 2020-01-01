Дмитрий Махонин отметил производственный потенциал новой технологии домостроения АО «ПЗСП» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 12 августа посетил АО «ПЗСП». Глава региона ознакомился с новой производственной линией циркуляции паллет Weckenmann. Произведённая на линии продукция используется на строительстве объектов группы компаний ПЗСП, сообщают в пресс-службе предприятия.

Одна из приоритетных задач краевой власти — реализация национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным. В частности, проект «Жильё и городская среда» предусматривает обеспечение максимального числа граждан современным комфортным жильём. В результате реализации нацпроекта в крае ускоряется расселение аварийного жилья, благоустраиваются территории, работают жилищные программы. Пермский край меняется здесь и сейчас, и в этих изменениях ключевую роль играют компании-застройщики.

Группа компаний ПЗСП — один из крупнейших застройщиков региона. Сегодня завод запустил новую линию по производству строительных конструкций, с помощью которой переходит на новую технологию индустриального домостроения BAUM.

Константин Долгановский

Напомним, что ПЗСП более 20 лет строил многоквартирные жилые дома по технологии крупнопанельного домостроения Э-600. Специалисты предприятия постоянно вели работу по улучшению этой серии, однако на сегодня этот ресурс почти исчерпан. В серии Э-600 набор изделий жёстко ограничен несколькими видами строительных конструкций. Изучив мировой опыт, руководство ПЗСП приняло решение переходить на технологию индустриального домостроения.

Как рассказал генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин, у этой технологии — множество преимуществ. «В Пермском крае из-за продолжительной зимы строительный сезон короткий, и это обстоятельство диктует условия строительного процесса. В странах со схожим климатом — например, в Скандинавии, — технология индустриального домостроения является ведущей. Она позволяет минимизировать срок работ на стройплощадке. Сюда привозят с производства уже готовые изделия будущего дома и собирают как конструктор. Для нашего региона технология индустриального домостроения оптимальна. Запуск новой линии — существенный прорыв в этой области», — отметил Евгений Дёмкин.

Руководитель ПЗСП также добавил, что новая технология позволяет изготавливать изделия самой разной формы и создавать для каждого земельного участка уникальный проект. Компания может строить дома, соответствующие современным стандартам: уникальная архитектура фасадов, разнообразные планировки квартир, высокие потолки, большие окна. Можно менять форму и расположение оконных проёмов, использовать разнообразные материалы в отделке наружных стен и многое другое. При этом новая технология не только даёт возможность менять внешний вид домов, но и повышает их энергоэффективность.

Мощность новой линии — 150 тыс. кв. м жилья в год при работе в две смены. Тем самым в случае необходимости ПЗСП может обеспечить любые, самые серьёзные, темпы строительства.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что перед регионом стоит серьёзная задача — к 2030 году достичь показателя ввода жилья на уровне 1,63 млн кв. м. Уже в этом году край взял на себя повышенные обязательства перед Федерацией, повысив обязательства с 1,29 млн кв. м до 1,34 млн кв. м жилых площадей. «Ключевое значение при реализации этих планов правительство региона уделяет строительным материалам, из которых возводятся и будут возводиться дома. Запустив новую линию, компания ПЗСП продемонстрировала готовность к повышению качества и объёмов строительства в Пермском крае. Я уже был здесь в прошлом году, когда была пусконаладка оборудования. Радует, что сегодня на линии уже запущено производство», — обозначил глава Прикамья.

Первым домом, полностью построенным по технологии BAUM, станет дом на ул. Докучаева, 23 в микрорайоне Пролетарском. Проект предусматривает вход в подъезды с уровня земли, необычную входную группу, разнообразие цветов и фактуры фасада. Планировки квартир рассчитаны на удовлетворение спроса покупателей с самыми различными предпочтениями и составом семьи.

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