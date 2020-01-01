Елена Синица

Пермскую заправку «ЛУКОЙЛа» оштрафовали за нарушение «ковидных» ограничений

Суд назначил штраф в размере 150 тыс. руб.

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ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт

ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт
  Константин Долгановский

В Перми заправку ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» оштрафовали на 150 тыс. руб. за нарушение противоэпидемических ограничений. Об этом сообщает портал Ura.ru.

Как говорится в решении Свердловского районного суда, общество признано виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. руб.», — цитирует портал решение суда.

По данным ГАС «Правосудие», на автозаправке не использовался обеззараживатель воздуха.

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