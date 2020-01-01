С бывших директоров «Мотовилихи» налоговая служба взыскивает 380 млн руб. Арестовано имущество пяти физлиц Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края арестовал имущество трёх экс-директоров завода «Камасталь» и двух бывших руководителей «Мотовилихи», в том числе экс-гендиректора ПАО «Мотовилихинские заводы» Николая Бухвалова и Вагаршака Сарксяна, исполнительного директора «Мотовилихи», сообщает «Рифей».

Ограничительные меры приняты по заявлению ФНС, пишет «Коммерсант-Прикамье». Налоговики считают, что с завода «Камасталь» были выведены деньги и имущество, а ответчики контролировали предприятие. Налоговая служба намеревается взыскать с физлиц более 380 млн руб.





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