Пермскому краю обещают тёплые выходные В субботу пройдут дожди Поделиться Поделиться Твитнуть

Пляж КамГЭС

Анна Брюханова

В выходные дни, 14 и 15 августа, в Пермском крае ожидается потепление до +26 градусов, сообщает ВЕТТА.

В субботу, по данным синоптиков, в дневные часы воздух прогреется на севере региона до +23, в Перми — до +25 градусов, при этом днём прогнозируются дожди.

В воскресенье облачность рассеется, осадки прекратятся. Температура воздуха днём от +23 до +26 градусов.

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