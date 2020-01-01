Елена Синица Депутату краевого парламента Дарье Эйсфельд отказали в регистрации на выборы Избирком выявил более 15% недостоверных подписей Поделиться Поделиться Твитнуть

Дарья Эйсфельд

Территориальная избирательная комиссия Орджоникидзевского района отказала в регистрации на выборы действующему депутату Заксобрания Дарье Эйсфельд. Она была кандидатом в краевой парламент по округу №7 от партии «Новые люди».

Как сообщается в решении комиссии, Эйсфельд сдала 2110 подписей. Из них проверили 393, недействительными признали 59.

Так, из отобранных посредствам случайной выборки подписей недействительными признали 15,1% (допускается только 5%).

В результате ТИК Орджоникидзевского района отказала Дарье Эйсфельд в регистрации на выборы.

Дарья Эйсфельд является депутатом Законодательного собрания с 2012 года. В этом созыве руководила фракцией «Справедливая Россия».

В выборах в новый созыв Эйсфельд баллотировалась от партии «Новые люди».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.