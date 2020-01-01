Елена Синица
Депутату краевого парламента Дарье Эйсфельд отказали в регистрации на выборы
Избирком выявил более 15% недостоверных подписей
Территориальная избирательная комиссия Орджоникидзевского района отказала в регистрации на выборы действующему депутату Заксобрания Дарье Эйсфельд. Она была кандидатом в краевой парламент по округу №7 от партии «Новые люди».
Как сообщается в решении комиссии, Эйсфельд сдала 2110 подписей. Из них проверили 393, недействительными признали 59.
Так, из отобранных посредствам случайной выборки подписей недействительными признали 15,1% (допускается только 5%).
В результате ТИК Орджоникидзевского района отказала Дарье Эйсфельд в регистрации на выборы.
Дарья Эйсфельд является депутатом Законодательного собрания с 2012 года. В этом созыве руководила фракцией «Справедливая Россия».
В выборах в новый созыв Эйсфельд баллотировалась от партии «Новые люди».
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