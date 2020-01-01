На птицефабрику «Менделеевская» наложен штраф Предприятие нарушало ветеринарные правила содержания птиц Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Одна из крупнейших птицефабрик Пермского края «Менделеевская» оштрафована на 10 тыс. руб., сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Как сообщили в ведомстве, в декабре 2020 года специалисты провели проверку предприятия и выявили нарушения ветеринарных правил содержания птиц.

Птицефабрике выписали штраф, однако предприятие попыталась опротестовать постановление Россельхознадзора.

Сначала Арбитражный суд Пермского края, а затем и 17-ый арбитражный апелляционный суд не стали менять решение надзорного органа.

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