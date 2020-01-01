На птицефабрику «Менделеевская» наложен штраф
Предприятие нарушало ветеринарные правила содержания птиц
Одна из крупнейших птицефабрик Пермского края «Менделеевская» оштрафована на 10 тыс. руб., сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
Как сообщили в ведомстве, в декабре 2020 года специалисты провели проверку предприятия и выявили нарушения ветеринарных правил содержания птиц.
Птицефабрике выписали штраф, однако предприятие попыталась опротестовать постановление Россельхознадзора.
Сначала Арбитражный суд Пермского края, а затем и 17-ый арбитражный апелляционный суд не стали менять решение надзорного органа.
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