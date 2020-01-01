Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели пермячки К пациентке «скорая помощь» ехала 10 часов Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе доследственной проверки по факту происшествия в Пермском крае, сообщает пресс-служба СКР.

В сентябре 2020 года в Перми у 39-летней женщины резко поднялось давление. Бригада медиков прибыла на вызов спустя 10 часов. В итоге местная жительница умерла.

Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю следственного управления по Пермскому краю доложить об обстоятельствах и причинах, которые повлекли нарушения прав граждан, и принять меры к их восстановлению.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.