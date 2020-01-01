Правительство России выделит Прикамью 30 млн руб. на лекарства Средства пойдут на закупку медикаментов для льготников Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 1,6 млрд руб. на закупку лекарств, медицинских изделий и лечебного питания для льготников. Документ опубликован на сайте правительства России.

В распоряжении сказано, что Пермскому краю на эти цели выделяется 30,4 млн руб.

Бесплатные медикаменты полагаются участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.





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