Елена Синица В Перми за два года спрос на деловые услуги вырос на 96% А предложение — на 34% Поделиться Поделиться Твитнуть

По сравнению с первым полугодием 2019 года в Перми спрос на консалтинг вырос на 288%, а предложение — на 64%. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Авито услуги».

При этом спрос на юридические услуги за тот же период в городе вырос на 71%. Рост предложения в этом же сегменте составил 28%, а в бухгалтерских услугах — на 6%.





Значительный рост спроса в Перми имеется на набор и коррекцию текста — 317%, в то время как объявлений от специалистов стало больше на 108%.





В целом в Перми за два года спрос на деловые услуги вырос на 96%, а предложение — на 34%.





По данным исследования, в России самыми востребованными в сегменте стали юридические услуги (35% заказов). Далее по востребованности идут бухгалтерские услуги и работа финансистов (12% заказов). На третьем месте — бизнес-консультирование (9% заказов).





Кроме этого, в ТОП-5 вошли помощь в составлении документов, сертификации, получении разрешений (6% заказов), переводы и работа с текстом (4% заказов). Всего в год специалисты выполняют 127 млн заказов.

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