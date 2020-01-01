Анна Брюханова Пермяк возглавил одно из направлений госпроекта по развитию технологических рынков Сергей Шевков займётся оценкой перспектив посткриптовалют и новых финансовых систем Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Шевков / фото: telegram-канал «IT Пермь»

Направление FinNet госпрограммы «Национальная технологическая инициатива (НТИ)» возглавил Сергей Шевков — уроженец Перми и сооснователь сервиса онлайн-платежей Ckassa. Об этом сообщает telegram-канал «IT Пермь».

«Национальная технологическая инициатива» — это НКО, созданная для объединения представителей бизнеса и экспертного сообщества. Цель проекта — вывести Россию в число ведущих стран по развитию технологических рынков и отраслей. По предварительным подсчётам, отечественные компании-лидеры рынка должны появиться к 2035 году.

Как руководителю направления FinNet, Сергею Шевкову предстоит организовать работу по оценке перспектив децентрализованных финансовых систем, посткриптовалют, новых финансовых рынков, основанных на сквозных технологиях (big data, квантовые вычисления, квантовые сети и пр.).

Помимо FinNet в НТИ сейчас развивают такие рынки, как EnergyNet, FoodNet, SafeNet, HealthNet, AeroNet, MariNet и другие. Некоторые из них сейчас проходят стадию финансовой поддержки проектов, образовательной деятельности, организации кооперации компаний и специалистов.

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