В выходные в трёх районах Перми отключат холодную воду Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В субботу, 14 августа, «Новогор-Прикамье» собирается проводить аварийно-восстановительные работы в части Кировского, Свердловского и Дзержинского районов Перми. В связи с этим в десятках домов будет отключено водоснабжение, предупредили в компании.

Ограничения вводятся с 9:00 14 августа. Под отключение воды до 9:00 15 августа попадают дома на улицах Каменского, 10а, 24, Боровой, 2, 9 и пр. Парковом, 45в.

До 19:30 14 августа без воды останутся дома на улицах Воронежской, Панфилова, Глазовской, Мензелинской, Народовольческой, Революции (список зданий есть на сайте коммунального оператора), а также здания по адресам ул. Нижнекамская, 25а, Херсонская, 2 и Ялтинская, 10.

Пермякам на период отключений рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды.

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