Росстат: рост уровня смертности в Прикамье с начала года стал самым низким в ПФО Поделиться Поделиться Твитнуть

За первое полугодие 2021 года в Пермском крае умерли 18 799 человек, тогда как за этот же период минувшего года — 17 510. Рост показателя смертности в январе — июне 2021 года по отношению к тому же периоду прошлого года составил 7,4%, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края со ссылкой на обнародованные данные Росстата.

По данным ведомства, в Пермском крае рост смертности за полугодие является самым низким в Приволжском федеральном округе. В целом в округе увеличение смертности составило 14,8% к уровню соответствующего периода 2020 года. Показатель Пермского края также ниже, чем средний по России, зафиксированный ведомством на уровне 16,2%.

Как отметили в краевом правительстве, на формирование данного показателя оказали влияние такие факторы, как усиление работы учреждений системы здравоохранения региона, более ранняя госпитализация, вакцинация от COVID-19, бесплатная выдача лекарств пациентам с коронавирусом и подозрением на него, проходящих лечение на дому, а также постоянное сопровождение медицинскими работниками пациентов с хроническими заболеваниями.

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