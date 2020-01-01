В больницах Пермского края открыли ещё 244 койки для больных коронавирусом Общее количество отданных под COVID мест в стационарах достигло 6075 Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

С начала августа в лечебных учреждениях Пермского края открыто дополнительно 244 койко-места для заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

Так, в ГБУЗ ПК «Чернушинская РБ» со 2 августа добавлено 34 места, 50 коек организовано в Осинской центральной районной больнице, 40 коек в ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» и 120 мест в горбольнице Соликамска.

Общий коечный фонд, отданный под лечение больных коронавирусом, вырос по сравнению с началом августа на 244 места и составляет теперь 6075 коек.

По данным на 11 августа, доля свободного коечного фонда держится на уровне 18,1%.





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