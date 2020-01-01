Фестиваль «Флаэртиана» представил программу фильмов международного конкурса Из тысячи заявок отобраны 15 Поделиться Поделиться Твитнуть

Фестиваль документального кино в Перми «Флаэртиана» представил программу фильмов международного конкурса. Всего отборочная комиссия получила около тысячи заявок, в итоге были отобраны 15 фильмов, снятых в 2020 и 2021 годах.

В программе много новых имён. Например, Антония Килиан представит свой режиссёрский дебют. Фильм «По другую сторону реки» посвящён сирийской девушке, которая бунтует против жёстких семейных традиций и идёт служить в полицию, чтобы спасти своих сестёр.

Ещё один новый режиссёр – Мумуни Сану — запечатлел в фильме «Ночные ясли» истории африканских матерей и секс-работниц, которые днём ухаживают за своими детьми, а вечером идут работать, оставляя младенцев на попечение госпожи Кода.

Есть в программе и фестивальные хиты: фильм «Человек, который искал сына» (взял главный приз на фестивале «Миллениум» в Брюсселе), картина «Тягай как девчонка» о девочках-пауэрлифтершах из Египта, который также вошёл в программы фестивалей документального Нью-Йорка и Лейпцига и был выкуплен Netflix, фильм «Ужасные дети» (получил специальный приз жюри в Швейцарии на Visions du Réel).

В программе международного конкурса будет и российский фильм «Джой» о жизни обитателей передвижного цирка в глубинке, побывавший на смотрах Dok Leipzig и Артдокфест.

Отборщик фестиваля, кинокритик Марина Дроздова считает, что в этом году международная программа фестиваля представляет «здоровую эклектику» и показывает ещё одну важную особенность современного мира:

«Можно обратить внимание на то, что режиссёры всё реже «отсиживаются за кадром»: в нескольких фильмах авторы – сами по себе действующие герои. Но они не направляют сюжет и не преднамеренно провоцируют (как это бывало в классической документалистике), а наоборот – в изумлении, если не растерянности, сталкиваются с водоворотами спонтанных событий. И как кажется, намеренно как раз ставят себя в эту ситуацию «былинки на ветру» – в том числе, возможно, для того, чтобы потом с ней виртуозно сладить в режиссёрском аспекте. Или просто примыкает, что ветер дует. В этом смысле границы авторской документалистики меняются и расширяются у нас на глазах».

Победитель международного конкурса получит «Золотого Нанука» и денежную премию. Также жюри выберет лучшие фильмы в номинациях «За оригинальное художественное решение» и «За открытие новых тем и новых героев». Фестиваль пройдёт 17–23 сентября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Пермского края.

Полный список программы международного конкурса «Флаэртиана-2021».

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