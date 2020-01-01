Елена Синица В госсекторе пермяки претендуют на зарплату в 12 тыс. руб. Работодатели же готовы предложить 50 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В России соискатели претендуют на меньшую заработную плату, чем та, которую готовы предложить работодатели. К такому выводу пришли аналитики «Авито работы».

В исследовании сообщается, что по стране наибольшая разница медианных зарплат в резюме и в вакансиях отмечается в группе профессий «Производство, сырьё, сельское хозяйство». Здесь соискатели претендуют в среднем на 18 тыс. руб. в месяц за работу на полный день.

При этом работодатели готовы платить им 35 тыс. руб. в месяц. Отмечается, что на одну вакансию приходится в среднем 0,4 резюме.

В Перми работодатели предлагают зарплату в этом направлении в 30 тыс. руб., а вот соискатели указывают в резюме 20 тыс. руб.

Кандидаты в сферах госслужбы и НКО в среднем оценивают себя в 20 тыс. руб. в месяц. Это на 75% меньше того, что готовы предложить работодатели (35 тыс. руб. в месяц). Правда, на одну вакансию здесь приходится 2,7 резюме.

В Перми соискатели в этой сфере претендуют на 12 тыс. руб., а работодатели готовы предложить 50 тыс. руб.

Охранники хотят получать в среднем по России 15 тыс. руб., а работодатели готовы платить им 26 тыс. руб. в месяц при конкуренции 2,4 резюме на одну вакансию.

Пермские работодатели здесь готовы предложить в среднем 16 тыс. руб., но в резюме соискателей показатель оплаты труда составляет 8 тыс. руб.

Больше всего кандидаты себя недооценивают в сферах «ЖКХ, эксплуатация», «Продажи», «Консультирование», «Страхование», «Юриспруденция», «Административная работа», «Бухгалтерия, финансы».

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