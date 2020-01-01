В Пермском крае выявлено 478 новых случаев заражения COVID-19 Общее количество заболевших коронавирусом в регионе превысило 78 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 478 новых случаев заражения COVID-19: 30 человек госпитализированы, 448 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. Выздоровели 457 человек, умерли 28 жителей Прикамья.

В числе новых инфицированных 211 пациентов мужского пола, 267 — женского. Среди заболевших 113 детей, 75 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 141 — в возрасте от 30 до 49 лет, 95 — от 50 до 64, лет и 54 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 78 264.

В ковидных отделениях больниц продолжают лечение 3660 пациентов, 199 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 18,1%

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