Имущественный комплекс в центре Перми передали в краевую собственность Площадь Института повышения квалификации — РМЦПК превышает 3,2 тыс. кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект 61

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Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало Институт повышения квалификации — РМЦПК в собственность Пермского края, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь переданного имущественного комплекса государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования составила более 3,2 тыс. кв. м. Оно расположено в городе Перми, на Комсомольском проспекте, 61.

Институт повышения квалификации — РМЦПК осуществляет подготовку и повышение квалификации специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, руководящих работников и специалистов предприятий, организаций, учреждений, рабочих, государственных служащих, незанятого населения и безработных специалистов.

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