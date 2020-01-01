Олеся Максименко
Мэрию Перми обязали принять на баланс бесхозяйный газопровод
Городской администрации не удалось обжаловать решение Ленинского районного суда
Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу мэрии Перми и департамента жилищно-коммунального хозяйства городской администрации на решение Ленинского районного суда о принятии на баланс муниципалитета бесхозяйных газопроводов.
Ранее в результате прокурорской проверки на улицах Ленина и Советской в Перми были выявлены два газопровода, не имеющих собственника. Прокурор обратился в Ленинский районный суд с требованием обязать мэрию принять на учёт участки газопроводов, а департамент жилищно-коммунального хозяйства — определить специализированную организацию, которая будет содержать и обслуживать указанные участки газопровода.
Суд с доводами истца согласился. Ответчики попытались обжаловать решение в апелляционном порядке. Пермский краевой суд оставил жалобу без удовлетворения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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