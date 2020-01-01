Олеся Максименко Мэрию Перми обязали принять на баланс бесхозяйный газопровод Городской администрации не удалось обжаловать решение Ленинского районного суда Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу мэрии Перми и департамента жилищно-коммунального хозяйства городской администрации на решение Ленинского районного суда о принятии на баланс муниципалитета бесхозяйных газопроводов.

Ранее в результате прокурорской проверки на улицах Ленина и Советской в Перми были выявлены два газопровода, не имеющих собственника. Прокурор обратился в Ленинский районный суд с требованием обязать мэрию принять на учёт участки газопроводов, а департамент жилищно-коммунального хозяйства — определить специализированную организацию, которая будет содержать и обслуживать указанные участки газопровода.

Суд с доводами истца согласился. Ответчики попытались обжаловать решение в апелляционном порядке. Пермский краевой суд оставил жалобу без удовлетворения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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