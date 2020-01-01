За месяц количество звонков на горячую линию по коронавирусу увеличилось в три раза Чаще всего пермяки интересуются вопросами профилактики и записью на вакцинацию Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

За июль на горячую телефонную линию по вопросам COVID-19 и ОРВИ в Пермском крае поступило 29 688 звонков. Это почти в три раза больше, чем за июнь, сообщили в краевом министерстве информационного развития и связи.

Чаще других пермяки задают вопросы о профилактике COVID-19, о процедуре записи на вакцинацию, а также в каких медицинских учреждениях можно сдать тест на коронавирусную инфекцию.

В связи с ростом количества поступающих звонков в четыре раза (до 20 специалистов) увеличено число операторов.

Напомним, телефон горячей линии по коронавирусу: +7 (342) 258-07-87 или короткий номер 122.

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