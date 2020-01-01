Житель Прикамья оштрафован на 330 тыс. руб. за призывы к терроризму Поделиться Поделиться Твитнуть

Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Пермского края, размещавшему в соцсетях запрещённые материалы, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Как говорится в материалах дела, модерируя страницу в «ВКонтакте», мужчина публиковал посты, содержащие оправдание терроризма и призывы к осуществлению террористической деятельности. Также он выложил в открытый доступ инструкцию по изготовлению самодельных бомб.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к штрафу в размере 330 тыс. руб.

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