Группа компаний ПЗСП объявила о начале продаж квартир в доме на Докучаева, 23 Ещё до старта продаж заявки на покупку квартиры в этом доме оставили более 1800 пермяков Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

Новый 17-этажный дом на ул. Докучаева, 23 в микрорайоне Пролетарском — первый объект группы компаний ПЗСП, строящийся по новой технологии индустриального домостроения — BAUM. Индивидуальный проект, разработанный для нового объекта, наилучшим образом соответствует расположению дома и требованиям эргономики и комфорта.

Всего в доме на ул. Докучаева, 23 предлагается 494 квартиры. Применение новой технологии позволило запроектировать здесь широкий выбор планировочных решений: от уютных студий до просторных трёхкомнатных квартир. Учитывая интересы своих клиентов, застройщик также предусмотрел в проекте квартиры евроформата. Таким образом, каждый покупатель может выбрать новую квартиру исходя из своих предпочтений.

Новостройка будет сдаваться с предчистовой отделкой, которая включает подготовку стен и полов к нанесению финишных покрытий, полную отделку потолков, разводку электропроводки с установкой розеток и выключателей, монтаж радиаторов и качественных входных дверей. Такой вариант отделки позволит будущим жильцам оформить квартиру по своему вкусу.

Для комфорта жильцов продуманы дизайнерские холлы с входом на уровне земли, места для хранения колясок и велосипедов в каждом подъезде. Проектом предусмотрен просторный внутренний двор с современным благоустройством, большой спортивной площадкой с безопасным покрытием и высоким ограждением.

Специально для дома на ул. Докучаева, 23 разработаны новые фасады. По проекту места для установки кондиционеров скрыты. Площадь остекления дома будет на 30% больше, чем в стандартных объектах, а подоконники ниже. Вместе с увеличенной высотой потолка (2,74 м) это сделает квартиры ещё светлее и просторнее.

По традиции при заселении новостройки уже будут установлены камеры видеонаблюдения в холлах, во дворе, на парковках и в лифтах дома. А открыть входную дверь жители смогут не только ключом, но и со смартфона, благодаря видеодомофону с функцией распознавания лиц Face-ID.

Привлекательность объекта обусловлена и его месторасположением — в жилой зоне современного микрорайона Пролетарского, в непосредственной близости от детских садов, школ и магазинов, остановок общественного транспорта. Для обеспечения жильцов необходимой инфраструктурой в шаговой доступности на первом этаже дома запроектированы коммерческие помещения для магазинов и офисов.

Из-за повышенного интереса к новому объекту и введённых противовирусных ограничений все консультации по дому проводятся в офисе продаж исключительно по предварительной записи. Записаться на консультацию, бронирование и заключение договора клиенты могут на сайте pzsp.ru или по телефону 8-800-300-7977.

Подробная информация — по телефону горячей линии 8-800-300-7977. Проектные декларации — на сайте наш.дом.рф. Застройщик: ООО «Спецстрой Докучаева, 23».

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