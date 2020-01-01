В Пермский край поступило 6 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» 

Она рекомендуется для иммунизации ранее переболевших COVID-19 и для ревакцинации

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вакцинация

  Пресс-служба губернатора Пермского края

В регион доставлена очередная партия вакцины от коронавируса.  6 тыс. комплектов однокомпонентного «Спутника Лайт» в ближайшее время будут распределены между поликлиниками и частными медорганизациями, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

«Спутник Лайт» рекомендуется для иммунизации ранее переболевших COVID-19, а также для ревакцинации. 

По данным специалистов ведомства, с начала массовой вакцинации в Прикамье первым компонентом привиты 565,4 тыс. жителей. Полностью завершили прививочный курс 423,5 тыс. человек.

Всего в край поступило 675,4 тыс. комплектов различных вакцин от коронавируса. 

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