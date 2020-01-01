«ЭР-Телеком Холдинг» приобрёл объединённую группу компаний «Авантел» Сделка позволит оператору войти в новые регионы Поделиться Поделиться Твитнуть

АО «ЭР-Телеком Холдинг» объявляет о завершении сделки по приобретению 100% объединённой группы компаний «Авантел».

Объединение компаний позволит «ЭР-Телекому» существенно укрепить позиции в сегменте услуг для бизнеса и государственных заказчиков, а также на операторском рынке Москвы, Новосибирска, Томска, Барнаула, Нижневартовска, Нефтеюганска, Южно-Сахалинска, Самары и Санкт-Петербурга.

Дальнейшее развитие объединённой компании открывает новые возможности для повышения качества обслуживания клиентов и расширения услуг доступа в интернет, VPN и телефонии.

«Авантел» — один из крупнейших альтернативных операторов России с сильными рыночными позициями в Москве и в Сибири. Cделка имеет для нас стратегическое значение. Она способствует консолидации рынка, позволяет укрепить наши позиции в столице, Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке, а также выйти в новые регионы, включая Ханты-Мансийский автономный округ. Мы намерены сохранить лучшие практики и опыт, накопленный обеими компаниями, предложив нашим существующим и потенциальным клиентам качественно новый уровень сервиса и инновационных услуг. Процесс интеграции «Авантела» будет постепенным и бесшовным. Никаких неудобств и ограничений для текущих и будущих абонентов не предполагается», — подчеркнул Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг».

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