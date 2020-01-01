Елена Синица Губернатор доложит депутатам о «тенденциях стабильного роста реальной зарплаты» Ежегодный отчёт о работе правительства поступил в Законодательное собрание Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

По данным на 1 января 2021 года, уровень регистрируемой безработицы в крае составил 2,9%. Годом ранее этот показатель составлял 1,3%. Об этом сообщается в ежегодном отчёте губернатора о результатах деятельности краевого правительства за 2020 год.

При этом сообщается, что с октября 2020 года отмечается устойчивая тенденция по снижению этого показателя. Так, в марте уровень регистрируемой безработицы составлял 1,38%, в апреле — 2,82%, в мае — 3,8%. К августу показатель вырос до 5,5%, но к декабрю снизился до 2,87%.

В отчёте говорится, что за 2020 год в органы службы занятости обратились 143 056 человек. Из них 134 003 не были заняты трудовой деятельностью.

Уточняется, что 38,2% (54 776 человек) ранее не работали, 13,7% (19 907) возобновляют деятельность после длительного перерыва (более года). Ещё 1,4% (2065) прекратили индивидуальную предпринимательскую деятельность.

С начала 2020 года в органы службы занятости работодатели заявили 137 790 вакансий. На конец года рынок труда предлагал 16,7 тыс. актуальных вакансий с зарплатой выше МРОТ по региону.

Согласно докладу, в 2020 году «наметилась тенденция стабильного роста реальной зарплаты».

За 2020 год среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 41,9 тыс. руб.

Самый низкий уровень зарплаты — в сфере производства кожи и кожаных изделий (12,8 тыс. руб.). Это в 3,3 раза ниже среднего уровня по краю.

В сферах «Добыча сырой нефти» зарплата составляла 75,5 тыс. руб., «Производство кокса и нефтепродуктов» — 69,7 тыс. руб. Здесь зарплата превышает среднекраевое значение в 1,7 раза.

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